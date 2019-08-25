قاسم سليماني يتوعد إسرائيل: آخر تخطبات النظام الصهيوني

ونشر قاسم سليماني في تغريدة مقتضبة عبر حسابه الشخصي على

قطعا این عملیاتهای دیوانه‌وار، آخرین دست و ‌پا زدنهای رژیم صهیونیستی خواهد بود. pic.twitter.com/DqTFZn4qJy — قاسم سلیمانی (@ghasemsoleimane) August 25, 2019

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"تويتر"، قال فيها إن العمليات الأخيرة ستكون آخر "تخبطات إسرائيل".وقال قائد فيلق القدس:"هذه العمليات الجنونية بلا شك ستكون آخر تخبطات النظام الصهيوني".

وكانت إسرائيل قد نفذت في الـ24 ساعة الماضية، 3 عمليات عسكرية طالت سوريا ولبنان والعراق.

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، مؤكدة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.

وكان بيان صادر عن الجيش اللبناني قد ذكر إنه "بتاريخ 25 أغسطس/ آب، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات"، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

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وأضاف البيان:"على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء اليوم الأحد إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 3 صواريخ أطلقت على إسرائيل من غزة وتم اعتراض 2 منها، بحسب شبكة "سكاي نيوز"، بينما بينما نقلت شبكة "قدس" على "تويتر" عن مصادر إسرائيلية قولها إن الهجوم تسبب في إصابة مستوطن بجروح، بينما أصيب 5 آخرين بالهلع جراء سقوط صواريخ على مستوطنات غلاف غزة".

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​وقال مراسل "سبوتنيك" إن الجيش الإسرائيلي أعلن أن منظومته الدفاعية اعترضت قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة، فيما سقطت الثالثة بمنطقة مفتوحة.

وقال الجيش في بيان إنه "رصد إطلاق ثلاث قذائف من قطاع غزة، والقبة الحديدية تصدت لقذيفتين، وسقطت الثالثة في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات"، وذلك بعد أن أفاد بانطلاق صافرات الإنذار بالبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.