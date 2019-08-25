السودان... إقالة والي "البحر الأحمر" ومدير أمنها على خلفية اشتباكات خلفت قتلى

الخرطوم - سبوتنيك. وقال ناطق باسم المجلس السيادي في مؤتمر صحفي، إن المجلس أصدر قرارا بـ "إعفاء والي البحر الأحمر وتعيين بديل يعمل على بسط القانون وسيادة الدولة، وإعفاء مدير الأمن بالولاية".

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وتابع المتحدث، "نؤكد تفعيل حالة الطوارئ وتكوين لجنة لتقصي الحقائق والعمل على صرف التعويضات".

وكشف المتحدث أن الأجهزة المختصة رصدت استخدام سلاح ناري لأول مرة، ما يكشف تدخلات خارجية لتأجيج الصراع"، مؤكدا على "أهمية بورتسودان كميناء رئيسي، وأن استهدافها هو استهداف لأمن البلاد".

وشهدت بورتسودان (شمال شرق على ساحل البحر الأحمر) صدامات بين مجموعتي "النوبة والبني عامر" في بورتسودان، بعد ساعات من اتفاق صلح أبرم في حضور قادة المجلس السيادي، بحسب "سودان تريبيون".

وكانت المكتب الصحفي لشرطة السودان قد نقل عن مصدر وفاة 16 شخصا بسبب الأحداث.