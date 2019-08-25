- 1/2
- 2/2
الخرطوم - سبوتنيك. وقال ناطق باسم المجلس السيادي في مؤتمر صحفي، إن المجلس أصدر قرارا بـ "إعفاء والي البحر الأحمر وتعيين بديل يعمل على بسط القانون وسيادة الدولة، وإعفاء مدير الأمن بالولاية".
MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وكشف المتحدث أن الأجهزة المختصة رصدت استخدام سلاح ناري لأول مرة، ما يكشف تدخلات خارجية لتأجيج الصراع"، مؤكدا على "أهمية بورتسودان كميناء رئيسي، وأن استهدافها هو استهداف لأمن البلاد".
وشهدت بورتسودان (شمال شرق على ساحل البحر الأحمر) صدامات بين مجموعتي "النوبة والبني عامر" في بورتسودان، بعد ساعات من اتفاق صلح أبرم في حضور قادة المجلس السيادي، بحسب "سودان تريبيون".
وكانت المكتب الصحفي لشرطة السودان قد نقل عن مصدر وفاة 16 شخصا بسبب الأحداث.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان... إقالة والي "البحر الأحمر" ومدير أمنها على خلفية اشتباكات خلفت قتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.