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ووفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية، الاتصال الذى تلقاه زوج المواطنة المختطفة تضمن عرض خدمات من المتصلين بالبحث عنها بـ"مقابل مادي".
© AFP 2019 / SEZAYI ERKEN
وحذرت العصابة الزوج والأسرة من الخداع، وإلا "ستكون العواقب وخيمة".
وكانت المواطنة السعودية، قد اختفت في ظروف غامضة قبل عدة أيام، من أمام أحد الفنادق في مدينة إسطنبول التركية.
وتتابع السفارة السعودية في تركيا بدقة تفاصيل الحادث والتحقيقات المرتبطة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر "مكالمة مجهولة" تثير الغموض حول مصير مواطنة سعودية مختفية في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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