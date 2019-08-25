العاهل السعودي ورئيس أفغانستان يستعرضان آخر المستجدات

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"الخليج 365" من جدة: عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وتم خلال المباحثات، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وآخر المستجدات في أفغانستان.

وقد استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز قبل جلسة المباحثات، في قصر السلام بجدة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

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ورحب العاهل السعودي بالضيف الكبير، ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى الرئيس الأفغاني سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام العاهل السعودي مأدبة غداء تكريماً للرئيس الأفغاني.

حضر المباحثات، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان جاسم بن محمد الخالدي.

كما حضرها من الجانب الأفغاني، رئيس مجلس البرلمان مير رحمن رحماني، ومعالي مستشار الأمن القومي حمدالله محب، ووزير الدولة للسلام عبدالسلام رحيمي، ووزير المالية وكبير مستشاري رئاسة الجمهورية محمد همايون قيومي، ورئيس الأمن الوطني معصوم ستانكزي، وسفير أفغانستان لدى المملكة سيد جلال كريم.