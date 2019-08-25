إسرائيل تنشر صورا فضائية للأهداف التي ضربتها في عقربا قرب دمشق أمس

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دبي - بواسطة محمد فارس كشف رئيس هيئة الاستخبارات الإسرائيلية، الميجور تمير هيم، تفاصيل جديدة عن الضربات التي وجهها الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، والمواقع التي استهدفتها قرب العاصمة السورية دمشق.
ونشر هيم بيانا جاء فيه: "قام جيش الدفاع الليلة الماضية، بفضل عمليات استخبارية عميقة، بإحباط عملية إرهابية إيرانية ومنع المساس بالأراضي الإسرائيلية".
وتابع البيان أن "مندوبي إيران في سوريا حاولوا في الأيام الأخيرة إطلاق طائرات مسيرة متفجرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد كشفت الجهود الاستخبارية تخطيطات الخلية من داخل مبنى ايراني، بقيادة سليماني، وأدت لإحباط الخلية. فيلق القدس مستمر في جهوده لزعزعة الاستقرار في المنطقة".
وأكد البيان "مواصلة الجهود لوقف محاولات فيلق القدس للمساس بإسرائيل ومواطنيها".
وأرفق البيان صورة جوية أظهرت الأهداف التي ضربها الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، في عقربا، جنوب شرق دمشق. © الجيش الإسرائيلي © الجيش الإسرائيلي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.