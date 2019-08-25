دبي - بواسطة محمد فارس 5 تطبيقات أندرويد جديدة عليكم تجربتها هذا الأسبوع “8” © Tech World قدمت بواسطة

موعد مقالتنا الأسبوعية قد أتى، وفيها نستعرض معكم باقة تطبيقات أندرويد جديدة متوفرة على متجر جوجل بلاي.

وطبعًا يكون اهتمامنا الكبير في هذه المقالة الأسبوعية بالتطبيقات المجانية لكي يستفيد منها الجميع.

ولا مشكلة في وضع تطبيقات مدفوعة، أو تطبيقات قديمة تم اكتشافها مؤخرًا، لطالما الفائدة موجودة.

عمومًا وكما هو الحال مع المقالات الأسبوعية السابقة، أتت تطبيقات أندرويد لهذا الأسبوع الجديد على النحو التالي:

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أولى التطبيقات في هذه المقالة، والذي كان متاحًا على نظام iOS منذ 5 سنوات من الآن، ليتم إطلاقه أخيرًا لمستخدمي أندرويد حول العالم.

فيما يخص مهمة التطبيق، سيُتيح للمستخدم إمكانية استيراد المحتوى المكتوب للملاحظات اللاصقة المعروفة باسم “ملاحظة Post-it”.

ومن ثم تكميلها والتعديل عليها عبر الهاتف، كذلك تنظيمها في مجموعات ومشاركتها مع الآخرين بتنسيقات متعددة.

بدوره، يأتي تطبيق Post-it بواجهة سلسلة سهلة الاستخدام للغاية، بحيث من خلالها يتم تنظيم المحتوى، والاستراد عبر كاميرا الهاتف “المسح”.

تابع القراءة: بعد 5 سنوات من إطلاقه على iOS تطبيق Post-it متاح الآن على أندرويد

يسمح لك هذا التطبيق القوي بتعديل كل جزء من واجهة التشغيل OneUI والخاصة بهواتف وأجهزة سامسونج، وذلك وفقًا لرغباتك، بما في ذلك بعض تطبيقات الجهات الخارجية.

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كذلك يجعل تطبيق Hex Installer من السهل تحرير ألوان السمات الخاصة بك لكل من واجهة مستخدم وأي تطبيق يدعمها.

وهذا يعني أنه يمكنك تغيير السمة على أكثر من 60 تطبيقًا مختلفًا لتناسب جميع الأذواق. والأهم من كل ذلك، أنه ليس هناك حاجة لصلاحيات الروت أو حتى تشغيل أوامر ADB من جهازك الحاسوب.

تابع القراءة: تطبيق Hex Installer الجديد لتخصيص واجهة OneUI على أجهزة سامسونج

VMOS هو تطبيق يعتمد على تقنية Virtual Machine المعروفة اختصارًا باسم “VM” التي يمكن تثبيتها على أنظمة Linux أو أندرويد بهدف تشغيل نظام أندرويد كامل آخر على نفس الجهاز.

بالتالي، يمكننا تعريف التطبيق بأنه محاكي تستطيع معه كمستخدم أندرويد الحصول على نظام أندرويد مستقل آخر على هاتفك الذكي.

على سبيل المثال، يمكنك الاستفادة من التطبيق في تثبيت إصدارين مستقلين من نفس التطبيق على نفس الجهاز.

أو ببساطة يمكن أن يكون لديك حسابان اجتماعيان لتحقيق التوازن بين الحياة والعمل عبر جهاز واحد.

تابع القراءة: مع تطبيق VMOS احصل على نظام أندرويد مستقل آخر على هاتفك الذكي

Wake Lock Revamp هو تطبيق يسمح لك بزيادة أداء الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

وذلك من خلال العمل يدويًا على العديد من المعلمات التي تؤثر على توفير الطاقة في الجهاز. كذلك عن طريق منع المُكوّنات من الاستمرار في وضع الاستعداد.

على سبيل المثال، يتيح لك هذا التطبيق إجبار مدير الطاقة “PowerManager” على إبقاء الشاشة في حالة سطوع قصوى أو في وضع مخفف.

أو الحفاظ على وحدة المعالجة المركزية نشطة حتى في وضع الاستعداد بهدف تسريع إيقاظ الجهاز والقيام بالمهام.

كذلك ضمان إبقاء تشغيل الـ Wi-Fi في وضع الأداء الكامل، وتجاهل تدابير توفير الطاقة إذا كانت تسبب مشاكل.

تابع القراءة: تطبيق Wake Lock Revamp الجديد يعمل على زيادة أداء جهازك الأندرويد

Daywise هو تطبيق جديد على متجر جوجل بلاي، يتيح لك زيادة الإنتاجية والتركيز من خلال عرض الإشعارات المهمة فقط مع ترك الإشعارات المتبقية جانبًا بمعنى تأجيها لكي تتمكن من الإطلاع عليها لاحقًا.

وذلك من خلال تحليل كل تطبيق مُثبّت على الهاتف وتصنيفه على أنه “فوري” أو “مُجمّع”.

كما ويُوفر التطبيق إمكانية اختيار الأوقات التي تريد تلقي الإشعارات الفورية أو المُجمّعة، كتلك التي تتلقاها أثناء العمل أو حتى بالوقت المُحدد سلفًا من قبلك.

وليس هذا فحسب، بل يُتيح التطبيق أيضًا إمكانية معرفة المدة التي تجلس فيها على هاتفك الذكي، وذلك بهدف العثور على التطبيقات التي تتصفّحها كثيرًا.

تابع القراءة: جديد التطبيقات: Daywise صاحب مهمة جدولة الإشعارات وإدارتها على أندرويد

التدوينة 5 تطبيقات أندرويد جديدة عليكم تجربتها هذا الأسبوع “8” ظهرت أولاً على عالم التقنية.