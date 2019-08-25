دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيق خرائط جوجل يجلب أزرار جديدة لدعم المستخدمين في واجهة Android Auto ظهر على التقنية بلا حدود.

تقدم شركة جوجل الدعم لمستخدمي تطبيق خرائط جوجل على واجهة Android Auto، وذلك من خلال 4 أزرار جديدة تدعم المستخدم في التنقل بتجربة سلسة.

قامت شركة جوجل خلال الفترة الماضية بإعادة تصميم واجهة Android Auto بميزة الثيم المظلم، كما أضافت الشركة بعض التحسينات للواجهة لدعم المستخدم بتجربة فعالة أكثر عند إستخدام تطبيق خرائط جوجل.

وقد كشف أحد مستخدمي Reddit عن التغيير الجديد في تطبيق خرائط جوجل الذي يجلب 4 من الأزرار الجديدة التي تدعم المستخدم في التنقل بتجربة أفضل، حيث يمكن لأحد الأزرار أن يدعم المستخدم في إظهار مسار جديد ومختلف لوجهة المستخدم.

ولقد جاء تطبيق خرائط جوجل في واجهة Android Auto سابقاً بزر واحد للإعدادات في أسفل الشاشة، بينما تأتي الأزرار الجديدة لتقدم للمستخدم آداء أفضل في البحث، إظهار مسارات وطرق بديلة، زر لتحديد الوجهة وأخر لإظهار القائمة المتاحة.

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ومن المتوقع أن تدعم هذه الأزرار المستخدم بأدوات فعالة وأكثر سرعة أثناء القيادة، أيضاً يأتي الزر الخاص بالبحث عن مسارات بديلة للوجهه كأحد أهم الإضافات من جوجل الذي سيكشف عن بدائل أفضل في المسارات المتاحة للمستخدم، حيث يمكن نقل هذا الزر إلى الواجهة الرئيسية في Android Auto.

يذكر أن هذا التحديث يتوفر الآن لمجموعة محددة من المستخدمين، إلا أن التوقعات تشير إلى أن جوجل ستدفع بالمميزات الجديدة لجميع مستخدمي واجهة Android Auto خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع تطبيق خرائط جوجل يجلب أزرار جديدة لدعم المستخدمين في واجهة Android Auto ظهر على التقنية بلا حدود.