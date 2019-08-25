الاتحاد الأوروبي لرئيس وزراء السودان: مستعدون للعمل مع حكومتكم

الخليج 365/ عادل عبد الرحيم

أكد سفراء الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، الأحد، استعدادهم للعمل مع الحكومة الجديدة بالسودان، ودعم عملية الإصلاح في البلاد.

جاء ذلك لدى لقاء رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك بسفراء ودبلوماسي الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، وفق بيان صادر عن الاتحاد اطلعت عليه الخليج 365.

وأكد الدبلوماسيين الأوربيين استعدادهم للعمل مع الحكومة الجديدة بالسودان، ودعم عملية الإصلاح وخاصة في مجالات السلام.

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وأضاف: "الإصلاح الاقتصادي وسيادة القانون على أساس الاحتياجات التي عبرت عنها الحكومة الانتقالية".

وأوضح البيان أن اللقاء ضم وفدا من دبلوماسي الاتحاد الأوروبي، من دول فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، رومانيا، والمملكة المتحدة.

وأدى حمدوك، الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسا لحكومة انتقالية، ويعمل على اختيار الوزراء، ضمن مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا ويتقاسم فيها السلطة كل من قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس العسكري.

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