حريق إثر سقوط صاروخ من غزة على جنوبي إسرائيل

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

قالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن صاروخا أطلق من قطاع غزة تسبب بحريق بمدينة سديروت جنوبي إسرائيل.

وأفادت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية أن صاروخا سقط في سديروت؛ ما أدى إلى اندلاع حريق بأحد الطرق الرئيسية، دون ذكر تفاصيل بشأن الأضرار التي تسبب فيها.

كما تم إلغاء مهرجان في مدينة سديروت، إضافة إلى فرار مئات الإسرائيليين إلى الملاجئ، حسب القناة ذاتها.



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بدوره، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، يدور الحديث عن إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، اعترضت منظومة القبة الحديدية اثنين منها".

وفي وقت سابق ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه "سُمعت أصوات صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومجلس النقب الإقليمي كما سمعت أصوات انفجارات في المنطقة".

ولم تتبن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ.

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