الارشيف / اخبار الخليج

الحوثيون يعلنون شن هجوم على قاعدة جوية جنوبي السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثيين اليمنية، مساء الأحد، شن هجوم جوي واسع بطائرات مسيّرة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوبي .

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان نشره على صفحته بفيسبوك، إن "الهجوم جرى بطائرات مسيرة من نوع قاصف 2k".

Advertisements

وأضاف أن "الهجوم استهدف مبنى الاتصالات فى القاعدة الجوية، وإن عملية الاستهداف كانت مباشرة".

وأشار إلى أن العملية جاءت في "إطار الرد المشروع على جرائم العدوان وحصاره المستمر"، في إشارة إلى الهجمات التي يقودها التحالف العربي بقيادة السعودية.

ولم يصدر من التحالف العربي أي تعليق حول عملية القصف.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلنون شن هجوم على قاعدة جوية جنوبي السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا