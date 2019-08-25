“الحج والعمرة”: مغادرة 911 ألف حاج بعد أداء المناسك

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صحيفة الخليج الالكترونية
نشرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، إحصائية بعدد حجاج الخارج المغادرين عبر منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، حيث تم تسجيل مغادرة 911 ألفا و384 حاجاً بعد أداء مناسك الحج.
وتضمّنت الإحصائية عدد الحجاج الذين غادروا عبر المنافذ الجوية البالغين 808 آلاف و41 حاجاً، إلى جانب 90 ألفا و699 حاجاً غادروا عبر المنافذ البرية، و12 ألفا و644 حاجاً غادروا عبر المنافذ البحرية.
كما بلغ عدد المتواجدين في مكة المكرمة بعد الحج 749 ألفا و659 حاجاً، و194 ألفا و631 حاجاً في المدينة المنورة.
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