الصحة: المشي لمدة ساعتين ونصف أسبوعياً يقيك من الأمراض المزمنة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت وزارة الصحة أن قيام الشخص بممارسة رياضة المشي لمدة 150 دقيقة أسبوعياً يساعد في وقايته من الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأوضحت أن الشخص يمكنه تطبيق قاعدة الـ150 دقيقة عبر طريقتين، الأولى المشي 30 دقيقة يومياً لمدة خمسة أيام في الأسبوع، والثانية المشي خمسين دقيقة يومياً لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.

وينصح الأطباء بممارسة رياضة المشي باستمرار، لما لها من دور في السيطرة على مستويات السكر المرتفع، وحرق السعرات الحرارية، والتخلص من الدهون المتراكمة، والحفاظ على صحة القلب والشرايين، وتعزيز صحة الجسم بشكل عام.