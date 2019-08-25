ولي_العهد يوجه بدراسة إقامة مزاينات المناطق للإبل

صحيفة الخليج الالكترونية

وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، الأمير محمد بن سلمان، بدراسة إقامة مزاينات المناطق للإبل إضافة إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

أكد ذلك رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، حيث قال عبر حسابه في “تويتر”: “أحب أن أبشر ملاك الإبل، بتوجيه سيدي المشرف العام على نادي الإبل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل”.