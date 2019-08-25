الجامعة العربية تدين الخرق الإسرائيلي للأجواء اللبنانية

ودعت الجامعة العربية في بيان رسمي إلى ضرورة عدم التصعيد وضبط النفس.

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وقال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تضامن الجامعة مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، واستعدادها للقيام بالدور المنوط بها في صيانة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

وأشارت الجامعة إلى أنها تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة في لبنان، وتدين بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، وبالأخص في المجال الجوي، والتي وقع آخرها مساء أمس بالعاصمة بيروت.

وأوضحت الجامعة أنها تأمل أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بعدم التصعيد وضبط النفس، بهدف الحيلولة دون الانزلاق إلى منعطف خطير يهدد أمن واستقرار لبنان والمنطقة.

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وكان مسؤول في حزب الله اللبناني، قد أكد سقوط طائرئتين إسرائيليتين مسيرتين في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال المسؤول:"سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة في الضواحي الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت"

وكشف مصدر خاص لـ"سبوتنيك" أن الطائرة المسيرة التي أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر يوم الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.