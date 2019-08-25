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رئيس الوزراء اليمني يصل شبوة وسط احتدام المعارك

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© AP Photo / Hani Mohammed

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر حكومي لوكالة سبوتنيك "رئيس الوزراء وصل إلى شبوة مساء اليوم الأحد، بعد تصدي القوات الحكومية لمحاولة انقلاب ما يسمى بالمجلس الانتقالي على المحافظة".

وأضاف المصدر "يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع محافظ شبوة [محمد] بن عديو، وعدد من المسؤولين الرسميين لمدينة عتق [مركز المحافظة]".

وتشهد شبوة منذ أيام قليلة اشتباكات بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، ومسلحي المجلس الانتقالي الداعي للاستقلال عن اليمن.

وسيطر المجلس الانتقالي في 10 أغسطس/آب الجاري، على العاصمة المؤقتة عدن، أعقبها سيطرته على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، بعد استيلاء قواته على معسكرين للجيش اليمني هناك، فيما يسعى للسيطرة على مدينة عتق مركز محافظة شبوة.

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