رئيس الوزراء اليمني يصل شبوة وسط احتدام المعارك

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© AP Photo / Hani Mohammed
وأضاف المصدر "يعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع محافظ شبوة [محمد] بن عديو، وعدد من المسؤولين الرسميين لمدينة عتق [مركز المحافظة]".
وتشهد شبوة منذ أيام قليلة اشتباكات بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، ومسلحي المجلس الانتقالي الداعي للاستقلال عن اليمن.
وسيطر المجلس الانتقالي في 10 أغسطس/آب الجاري، على العاصمة المؤقتة عدن، أعقبها سيطرته على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، بعد استيلاء قواته على معسكرين للجيش اليمني هناك، فيما يسعى للسيطرة على مدينة عتق مركز محافظة شبوة.
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