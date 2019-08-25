بالصور... سيارات الحشد الشعبي المستهدفة من قبل طائرة مجهولة

وذكر مسؤول عراقي، لوكالة "سبوتنيك" أن طائرة دون طيار مجهولة، استهدفت سيارتين تابعتين لقوات الحشد الشعبي في قضاء القائم بالأنبار غربي البلاد.

وجاء في بيان موقع الحشد الشعبي "أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، اليوم الأحد، عن استشهاد مقاتلين اثنين في اللواء 45 بالحشد الشعبي وإصابة آخر بقصف بطائرتين مسيرتين في قاطع عمليات الأنبار.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق اسقاطها طائرة استطلاع حلقت فوق مقر تابع لقوات الحشد في الموصل.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أعلن يوم الخميس الماضي أن وسائل الدفاع الجوي التابعة للبلاد ستقوم بإسقاط أية طائرة حربية تخترق الأجواء العراقية.