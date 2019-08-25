دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتف OnePlus 7T تكشف عن إعدادات الكاميرة الخلفية الثلاثية ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت أول التسريبات المصورة لهاتف وان بلس القادم OnePlus 7T الذي يظهر بتصميم يضم كاميرة ثلاثية بتصميم غير تقليدي.

تستعد شركة وان بلس لإصدار أكثر من إعلان خلال الفترة القادمة، حيث تقدم الشركة إصداراها الأول من أجهزة التلفاز الذكية OnePlus TV قريباً، مع جهاز جديد يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، واليوم تأتي تسريبات مصورة للإصدار القادم من هواتف وان بلس OnePlus 7T.

ويظهر هاتف OnePlus 7T في التسريبات المصورة بتصميم غير تقليدي لإعدادات الكاميرة الخلفية الثلاثية، وهو تصميم يأتي بتغيير هام في التصميم يختلف عن التغييرات الطفيفة التي تقدم من وان بلس غالباً في سلسلة هواتف T.

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وتتميز كاميرة OnePlus 7T بتصميم دائري الشكل يضم ثلاثة مستشعرات مع فلاش LED، حيث تأتي المستشعرات الثلاثة بترتيب أفقي داخل التصميم الدائري للكاميرة، بينما يأتي الفلاش إلى أسفل المستشعرات الثلاثة، كما تشير التسريبات إلى أن وان بلس ستقدم من الهاتف إصدار McLaren خاص أيضاً هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة لهاتف OnePlus 7T تكشف عن إعدادات الكاميرة الخلفية الثلاثية ظهر على التقنية بلا حدود.