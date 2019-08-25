ثمانية آلاف عسكري من 28 دولة يشاركون في مناورات "الأسد المتأهب" بالأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © رويترز الجيش الأردني. 2 مارس/آذار 2016.

يشارك ثمانية آلاف عسكري من 28 دولة في مناورات "الأسد المتأهب 2019" العسكرية التي انطلقت الأحد في الأردن، وتستمر حتى الخامس من سبتمبر/أيلول، حسبما أعلن متحدث باسم الجيش الأردني أضاف أن المناورات ستتضمن تمرينا يحاكي التعامل مع الأزمات المتزامنة مع الحروب كمشاكل اللاجئين والأوبئة وانتشارها وحركة السكان المحليين ونقص المواد الغذائية.

انطلقت في الأردن اليوم الأحد مناورات "الأسد المتأهب" التي تستمر حتى الخامس من سبتمبر/أيلول بمشاركة ثمانية آلاف عسكري من 28 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتتخللها عمليات حول "مكافحة الإرهاب" وسبل تعزيز "أمن الحدود".

وصرح المتحدث الإعلامي باسم المناورات العميد في الجيش الأردني محمد ثلجي في مؤتمر صحافي "نعلن بدء فعاليات تمرين (الأسد المتأهب) بمشاركة ثمانية آلاف مشارك من نحو 30 دولة".

وقال ثلجي إن "سيناريو هذا التمرين سيحاكي الواقع وبما تمليه علينا الظروف والتحديات التي نواجهها في هذا الإقليم والعالم أيضا". مضيفا أن "التمرين سيساهم في تعزيز قدرات القوات المسلحة المشاركة ومن مختلف صنوف وأنواع الأسلحة على العمل معا في مواجهة عدو واحد".

وتابع المتحدث بأن المناورات ستتضمن "تمرينا مهما جدا يحاكي التعامل مع الأزمات المتزامنة من العمليات العسكرية كمشاكل اللاجئين والأوبئة وانتشارها وحركة السكان المحليين ونقص المواد الغذائية".

وذكر الجيش الأردني في بيان أن المناورات تهدف إلى "تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الدول المشاركة في مجال مكافحة الإرهاب" وتطوير القدرات الأمنية لقوات حرس الحدود" و"التدريب على العمليات التقليدية وغير التقليدية" و"إجرارات القيادة والسيطرة" و"الاتصالات".

Advertisements

وتابع بيان الجيش ان المناورات ستنفذ في ميادين ومراكز ومدارس التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية بمشاركة مختلف أنواع الأسلحة البرية والجوية والبحرية.

وبحسب نفس البيان، يشارك في التمارين قوات من 28 دولة هي: الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وأستراليا والنمسا وبلجيكا وهولندا واليونان والنروج وجمهورية التشيك وقبرص والعراق والسعودية ومصر والبحرين وقطر والكويت ولبنان والإمارات وكندا واليابان وبروناي وكينيا وطاجيكستان إضافة إلى الأردن.

وتعتبر هذه الدورة من مناورات "الأسد المتأهب" التاسعة على التوالي التي تقام على أراضي المملكة. واقتصرت هذه المناورات العام الماضي على مشاركة أردنية أمريكية فقط، وجرت خلال الفترة من 15 أبريل/نيسان لغاية 26 منه وشارك فيها 3500 جندي أمريكي.

ويعد الأردن حليفا أساسيا لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقود منذ 2014 تحالفا دوليا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

فرانس24/ أ ف ب