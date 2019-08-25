الجيش الإسرائيلي يصادر مركبة فلسطينية غربي رام الله

أيسر العيس/ الخليج 365

صادر الجيش الإسرائيلي، الأحد، مركبة فلسطينية، بعد اقتحام قواته قرية عين عريك، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مصور الخليج 365، أن قوات الجيش داهمت أحد منازل القرية، وصادرت مركبة بيضاء اللون، لا تحمل لوحات تسجيل، ثم انسحبت من المكان.

ومنذ الجمعة، كثف الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والتفتيش لمناطق وقرى في غربي رام الله، وصادر تسجيلات كاميرات مراقبة من عدة محال تجارية، عقب مقتل مستوطنة، وجرح اثنين.

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والجمعة، أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل مستوطنة يهودية، متأثرة بجروح أصيبت بها، جراء تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة.

وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية إن المستوطنة توفيت متأثرة بالجروح الخطيرة التي أصيبت بها.

وأصيب في التفجير مستوطنان آخران، حسب الجيش الإسرائيلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.