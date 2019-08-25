الصحة السودانية: 62 قتيلا جراء السيول منذ مطلع أغسطس

الخليج 365/الخرطوم/ عادل عبد الرحيم

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد منذ مطلع أغسطس/آب الجاري إلى 62 وإصابة 98 آخرين.

جاء ذلك في تصريحات لوكيل وزارة الصحة المكلف، سليمان عبد الجبار، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وقال عبد الجبار: "لدينا القدرات والإمكانيات ولم نصل إلى إعلان الكارثة على المستوى العالمي (مرحلة الاستعانة بالإعانات والمساعدات الخارجية).

وأضاف: "ارتفع عدد ضحايا الأمطار والسيول إلى 62، والإصابات إلى 98، كما تأثرت 17 ولاية بالأمطار والسيول من أصل 18 ولاية".

وأوضح أن عدد المحليات (إداريات) المتأثر بلغ 65 محلية وحوالي257 من القرى والفرقان والأحياء.

Advertisements

وأشار إلى أن العدد الكلي للمنازل المنهارة كليا بلغ 22 ألف و676 منزلا، وعدد المنازل المنهارة جزئيا 13 ألفا و704 منزلا.

كما تضرر حوالي 150 من المرافق العامة بكل أنحاء السودان وفق ذات المصدر.

وأكد أن أكثر الولايات تضررا هي ولاية النيل الأبيض (جنوب) التي تحتاج إلى جسر جوي ودعم.

والسبت، وجه والي ولاية الأبيض المكلف، اللوء حيدر علي الطريفي، "نداء استغاثة واستنفار" لتقديم المساعدات الإنسانية للمتاثرين بالسيول والأمطار بالولاية جنوبي البلاد.

ومنذ مطلع أغسطس/ آب الجاري، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين الخرطوم ومدينة الأبيض (جنوب).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.