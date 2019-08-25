الجيش_اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كتاف

الخليج - واس

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم، بنيران الجيش الوطني، في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا الحوثية التسلل باتجاه مواقع الجيش، في مدخل وادي “الفحلوين” المحيط بمركز مديرية كتاف بالمحافظة.

وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وفي ذات السياق استهدفت طائرات الأباتشي التابعة لتحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات ميليشيا الحوثي المتمردة، في الأودية والتباب، بالمنطقة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.