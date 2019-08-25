شاهد.. أروع تلاوة للقارئ ماهر المعيقلي

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الأحد 25 أغسطس 2019

ماهر المعيقلي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

يعد الشيخ " ماهر المعيقلي"، من أبرز وأهم الأصوات التي قامت بتلاوة القرآن الكريم، وماهر المعيقلي قارئ من السعودية من مواليد سنة 1969، بعد رحلة طويلة من طلب العلم حصل القارئ ماهر المعيقلي على شهادة الدكتوراة من كلية الشريعة بجامعة أم القرى، ثم عمل محاضرا بنفس الجامعة، تم تعيين القارئ ماهر المعيقلي إماما بالمسجد النبوي لينتقل بعد ذلك إلى إمامة الحرم المكي سنة 1428 هـ.



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وعند بحثك عبر موقع اليوتيوب عن تلاوة الشيخ ماهر المعيقلي، ستظهر آلاف النتائج، التي يعتبرها جمهور المسلمين من المستمعين للقرآن الكريم من أروح القراءات، وتأتي سورة البقرة بالحرم المكي على رأس تلك النتائج الكثيرة.

وفي السطور التالية أبرز الفيديوهات التي حازت على أكبر نسبة إعجاب واستماع من مستخدمين اليوتيوب للقارئ ماهر المعيقلي: