كيف تتبدل أحوال المرأة عندما تقع فى الحب.. إليك أبرز علامات

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الأحد 25 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

يعتمد البعض في تعريفه بإن المرأة عندما تقع في الحب، تتبدل أحوالها، تصبح كالفراشة تطير بخفة، ابتسامة لا تفارق شفتيها. باختصار: تنبض بالحياة.



ولكن هناك علامات كثيرة تخفيها الأنثي عندما تقع في الحب، إلا أن لغة جسدها عادة ما تفضحها. ويمكن من خلال بعض العلامات أو التصرفات التي تصدرها اتجاه رجل معين، معرفة شعورها تجاهه.

إليك عزيزي الرجل هذه العلامات التي تدل على الحب عند المرأة.

الحب من النظرة الأولى

عادة ما تنجذب المرأة لرجل ما منذ النظرة الأولى، وتحاول أن تتقرب منه بشتى الوسائل. وللغاية هذه، تستخدم الكثير من الإيحاءات، كالابتسامة، النظر، وغيرها من الأمور التي تظهر اهتمامها بالرجل، فإن كنت مهتماً بمعرفة هذه الإيحاءات، راقب إذا تصرفاتها، لغة جسدها، وتصرفاتها، فهذا من المؤشرات المهمة لعلامات الحب عند المرأة.

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السر في الابتسامة

تساعد الطريقة التي تبتسم بها النساء على فهم مشاعرهن. فالابتسامة تتغير بحسب الموقف. ووفق تقرير بعنوان كيف تقرأ لغة الجسد عند النساء، نشر في مجلة psychology today تظهر أن الفتاة التي تبتسم في وجه رجل معين دون وجود أي سبب للابتسامة، تدل على أن هذه الفتاة معجبة بالرجل، وتريد الاقتراب منه أكثر. ويضيف التقرير "أن الفتاة التي تضحك بصوت مرتفع نسبياً على حوار يجري بينها وبين الرجل، أيضاً علامة من علامات الحب لديها، حيث تشعر المرأة برفقة من تحب بالراحة والسعادة، وهو ما يولد عندها شعور الضحك بشكل مستمر".

وبحسب التقرير، فإن دراسة أجريت على عدد من النساء في الولايات المتحدة، أشارت إلى أن النساء عادة ما يخفين ضحكاتهن، إلا في حالات الفرح الشديد، حيث تعلو أصواتهن.

ويقول "جيفري هول"، المتخصص في علم التواصل بجامعة كانساس: "إنه من الجيد أن تتمتع بحس الدعابة، ومن الأفضل أن تراه في شريكك، ولكن الأجمل أن تتشاركاه سوياً"، فالضحك المشترك يزيد من إفراز الإندروفين أي هرمون السعادة لدى الطرفين، وبمعدلات أكبر، ويرتبط ارتباطاً شديداً بمعدلات رضا كل منكما عن العلاقة العاطفية". لذا فإن كنت بصدد إطلاق دعابة ما، وتفاعلت المرأة معك، وشعرت وكأنها تضحك من قلبها، فاعلم أنها سعيدة بالجلسة معك، والحديث، كما أن جسدها يفرز هرمون السعادة، وبالتالي فهي معجبة بك.

من جهة أخرى، يشير خبراء في لغة الجسد إلى أن المرأة التي عادة ما تبتسم أمامك ومن ثم تخفض رأسها خجلاً، أو تخفض رأسها إلى الأسفل، فهي مغرمة بك، وتخاف أن تفضحها عيناها أمامك، لذا راقب جيداً هذين التصرفين، لمعرفة علامات الحب عند المرأة.

علامات الحب عند المرأة: الاتصال بالعين

من يحب، لابد أن تفضحه عيناه. فلغة العين لها تأثير بالغ في العلاقات العاطفية. وعادة ما تستخدم المرأة لغة العين لإرسال الكثير من الإيحاءات اتجاه الرجل، ويقول الخبراء "إن المرأة التي تنظر مطولاً إلى رجل ما، وتحاول سرقة النظرات إليه وإلى تصرفاته دون أن يدرك ذلك، فهي تولي اهتماماً به، وهي علامة من علامات الحب عند المرأة. وكان الدكتور جاك شيفير المتخصص بلغة الجسد، قد نشر تقريرا له في مجلة psychology today ، شارحاً لغز الاتصال بالعين، ويقول: إن العشاق ينظرون لبعضهم البعض باستمرار، ولغة العيون عند المرأة عادة ما تكون أقوى وأبلغ من تلك الصادرة عن الرجل". ويشرح أن حدقة العين عادة ما تتسع عند الشعور بالحب، ولذا فإن كانت المرأة بجانبك، تتأملك طوال الوقت، وعند الحديث معك، تشعر بأن عينيها تتسعان وتشعان، فعلم أنها مغرمة بك، وتود الاقتراب أكثر وتطوير العلاقة.