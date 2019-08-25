كارل وماريا.. تعرف على أشهر قصص الحب

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
فى عام 1930 ، كان مرض السل من الأمراض المرعبة فى هذا العصر، والشخص عندما يصاب بهذا المرض من المؤكد أن يفقد حياته، كارل من الأطباء اللامعين في مجاله، وأصلة من ألمانيا، ويعيش فى أمريكا، ويعمل فى أحد المستشفيات بولاية فلوريدا، وقابل مريضة مصابة بمرض السل وتدعى ماريا.
وعندما شاهد ماريا المصابة بمرض السل أحبها، وكان طوال الوقت يناضل كى لا تموت بهذا المرض، ولكن بعد عام من حب لها وهى مريضة، بدأت حالتها فى تدهور، وتوفيت.
وظل الطبيب يزور قبرها لمدة عامين وبعدها انقطع عن الزيارة، وخلال سبع سنوات منقطع عن زيارتها، ولكن الشكوك من جانب أسرة ماريا، وتبين أنه نبش القبر وأخذ الجثة بمنزله، وكان يعيش معها بمفرده، وأبلغت شقيتها عن الواقعة، وأخذ الجثة ووضعوها فى قبر مجهول.
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