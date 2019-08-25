نصر الله: حزب الله لم يسقط الطائرات الإسرائيلية المسيرة

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القاهرة - سبوتنيك. ووصف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين بمواقع تابعة للحزب ببيروت، والغارة الإسرائيلية على مواقع بسوريا، أمس السبت، بأنهما تطوران في غاية الخطورة.

وقال نصر الله في خطاب متلفز، اليوم الأحد، إنه سيتناول "المستجد الإسرائيلي الخطير جدا جدا جدا".

ودعت الولايات المتحدة لبنان، اليوم الأحد، لتجنب التصعيد في أعقاب سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين على موقع لحزب الله اللبناني جنوبي البلاد.

وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، فقد "تلقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتصالاً من وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، حيث جرى عرض تطورات الساعات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية".

وأكد "بومبيو"، وفقا للبيان، "على ضرورة تجنب أي تصعيد، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور".

من جانبه، "شدد الرئيس الحريري على التزام لبنان بموجبات القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 ، منبها إلى مخاطر استمرار الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار وللسيادة اللبنانية، ووجوب العمل على وقف هذه الخروقات".

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وأكد سعد الحريري على "بذل كل الجهود من الجانب اللبناني لضبط النفس والعمل على تخفيف حدة التوتر".

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قال في وقت سابق من اليوم الأحد، تعقيبا على حادثة الطائرتين الإسرائيليتين، اللتين اخترقتا الجواء اللبنانية، اليوم الأحد، وسقطت إحداهما فيما انفجرت الثانية في الأجواء، وتسببت في أضرار مادية، إن "العدوان الإسرائيلي على لبنان تهديد للاستقرار الإقليمي".

ووصف الحريري سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، بأنه "اعتداء مكشوف" على السيادة اللبنانية وخرق صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وكان بيان صادر عن الجيش اللبناني قد ذكر إنه "بتاريخ 25 أغسطس/ آب، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات"، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف البيان: "على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص".