نتنياهو يهدد أي دولة تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد بلاده

ونشر نتنياهو تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، هدد من خلالها أي دولة تسمح باستخدام أراضيها لاستهداف بلاده.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

بجهود معقدة قد بذلناها اكتشفنا بأن فيلق القدس الإيراني أرسل وحدة خاصة تكونت من عناصر شيعية إلى سوريا، من أجل قتل إسرائيليين في الجولان، وذلك من خلال طائرات مسيرة مفخخة، هذه هي مبادرة إيرانية بقيادة إيرانية وبمهمة أوكلت من قبل إيران.

وجاءت تصريحات نتنياهو على خلفية قيامه بجولة أمنية في شمال البلاد، وعقده جلسة لتقييم الوضع مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، وقائد المنطقة العسكرية الشمالية وقادة كبار آخرين.

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وأضاف نتنياهو:

سنكشف النقاب من الآن فصاعدا عن كل محاولة تقوم بها إيران لمهاجمتنا وكل محاولة إيرانية للاختباء وراء ذرائع مختلفة. أود أن أؤكد أننا لن نقبل بشن هجمات على إسرائيل من أي دولة في هذه المنطقة، مهما كانت.

وهاجمت إسرائيل، بالصواريخ، أهدافا في سوريا، قالت دمشق إنها تصدت لها عبر دفاعها الجوي، مؤكدة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.