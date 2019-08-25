مسؤول عراقي: طائرة مسيرة مجهولة تستهدف سيارتين للحشد الشعبي

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بغداد - سبوتنيك. وذكر مسؤول عراقي، أن طائرة دون طيار مجهولة، استهدفت سيارتين تابعتين لقوات الحشد الشعبي في قضاء القائم بالأنبار غربي البلاد.

وأوضح قائم مقام قضاء القائم أحمد الدليمي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": طائرة مسيرة مجهولة استهدفت عجلتين تابعتين لقوات الحشد الشعبي في القضاء".

وتابع: "الطائرة تسببت بتدمير سيارتين بالكامل بعد استهدافهما قرب حقول عكاز التابعة للقضاء".

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وأضاف الدليمي: "قد يكون هناك قتلى لأن السيارتين تم تدميرهما بالكامل، لكننا لا زلنا بانتظار المعلومات الإضافية حول الحادث الذي وقع على الحدود العراقية السورية".

وقالت قناة "السومرية نيوز" العراقية إن القصف استهدف سيارتين للواء 45 بالحشد الشعبي في القائم عند الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أنه أسفر عن استشهاد قائد ميداني في الحشد الشعبي.