- 1/2
- 2/2
تحطمت طائرتان إسرائيليتان بدون طيار، فجر اليوم الأحد، في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أكدت حركة حزب الله المدعومة من إيران، أن إحداهما سقطت بينما انفجرت الأخرى خلال التحليق، نافية بذلك استهدافها لهما.
من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأحد بأن سماء العاصمة بيروت تشهد تحليقًا مكثفًا للطيران الإسرائيلي، وعلى علو منخفض.
وأكدت «الوطنية للإعلام» اللبنانية إصابة ثلاثة أشخاص بشظايا جراء انفجار طائرة إسرائيلية بدون طيار في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الأحد.
وأوضحت الوكالة أن الأشخاص الثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة داخل المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.
وأضافت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تحليقًا على علو منخفض أيضًا في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب.
تأتي حادثة الطائرتين بعد ساعات من إعلان الاحتلال شن غارات على أهداف تابعة لإيران وميليشيات شيعية في سوريا.
شاهد أيضاً من دار الأخبار: فاضت روحه برصاص ابن أخيه.. قصة اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرتين إسرائيليتين في أجواء بيروت.. وتحليق مكثف في سماء العاصمة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.