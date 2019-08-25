دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تحطم طائرتين إسرائيليتين في أجواء بيروت.. وتحليق مكثف في سماء العاصمة اللبنانية

تحطمت طائرتان إسرائيليتان بدون طيار، فجر اليوم الأحد، في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أكدت حركة حزب الله المدعومة من إيران، أن إحداهما سقطت بينما انفجرت الأخرى خلال التحليق، نافية بذلك استهدافها لهما.

من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الأحد بأن سماء العاصمة بيروت تشهد تحليقًا مكثفًا للطيران الإسرائيلي، وعلى علو منخفض.

وأكدت «الوطنية للإعلام» اللبنانية إصابة ثلاثة أشخاص بشظايا جراء انفجار طائرة إسرائيلية بدون طيار في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم الأحد.

وأوضحت الوكالة أن الأشخاص الثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة داخل المركز الإعلامي التابع لحزب الله في الضاحية الجنوبية.

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وأضافت أن طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تحليقًا على علو منخفض أيضًا في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب.

تأتي حادثة الطائرتين بعد ساعات من إعلان الاحتلال شن غارات على أهداف تابعة لإيران وميليشيات شيعية في سوريا.

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