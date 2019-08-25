انطلاق رحلات بحرية بين إيران وقطر

طهران/ الخليج 365
أعلنت إيران عن انطلاق رحلات بحرية للركاب والبضائع بين محافظة بوشهر جنوبي البلاد والعاصمة القطرية الدوحة.
وقال مدير عام منظمة الموانئ والملاحة البحرية في بوشهر، سياوش ارجمندزادة، في تصريحات صحفية، إن الرحلات انطلقت اعتبارًا من السبت.
وأشار ارجمندزادة إلى أن السفينة التي ستجري الرحلات قادرة على استيعاب 1600 راكب، و2000 طن حمولة.
وأوضح أن السفينة ستجري رحلة واحدة أسبوعيا، وأن أسعار الرحلات السياحية لمدة 4 - 5 أيام ستكون بين 200 و500 دولار، بما في ذلك التذكرة.
ارجمندزادة، بيّن أن الرحلة بين بوشهر والدوحة (321 كيلومتر) يمكن أن تستغرق بين 12 و20 ساعة، وفق سرعة السفينة.
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