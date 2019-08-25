بومبيو يدعو الحريري إلى تجنب التصعيد ومنع أشكال التدهور

بيروت/ ادوار حداد/ الخليج 365

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إلى تجنب التصعيد والعمل على منع أي شكل من أشكال التدهور.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه بومبيو، مع الحريري، في ظل تداعيات سقوط طائرتين إسرائيليتين بدون طيار بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، حسب بيان لمكتب الحريري، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وأكد بومبيو خلال الاتصال "على ضرورة تجنب أي تصعيد، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لمنع أي شكل من أشكال التدهور".

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فيما نقل البيان عن الحريري، تشديده على "التزام لبنان موجبات القرارات الدولية". محذرا من مخاطر استمرار الخروقات الإسرائيلية لهذه القرارات وللسيادة اللبنانية وضرورة العمل على وقف هذه الخروقات.

وقدم الحريري شكره للوزير الأمريكي على اتصاله. مؤكدا بذل الجانب اللبناني كل الجهود لضبط النفس والعمل على تخفيف حدة التوتر.

وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول في حزب الله اللبناني أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت فجر الأحد، وأخرى انفجرت في ضاحية بيروت الجنوبية، دون معرفة الأسباب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.