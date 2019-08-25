تركيا تدين مقتل 6 أشخاص في هجوم "داقوق" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأحد، مقتل 6 أشخاص من المكون التركماني بهجوم في محافظة كركوك شمالي العراق.

وذكرت الوزارة في بيان لها "تلقينا ببالغ الحزن نبأ مقتل 6 أفراد وإصابة 11 من أبناء جلدتنا التركمان جراء هجوم في قضاء داقوق استهدف (السبت) مكانا دينيا".

وأضاف البيان "ندين هذا الهجوم الشنيع الذي استهدف مناخ الأمن والاستقرار في كركوك، ونرجو من الله الرحمة للقتلى، ونتقدم بالتعازي للشعب العراقي الصديق والشقيق".

وأعرب البيان عن ثقته بأن الحكومة العراقية، سترد على مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف كركوك رمز الوحدة والتضامن في البلاد.

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وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن 6 قتلى و9 جرحى سقطوا في الهجوم الذي تعرض له قضاء داقوق، فيما أكدت أن تنظيم "داعش" الإرهابي هو المنفذ.

فيما اعتبرت الجبهة التركمانية في العراق، أن قصف قضاء داقوق بقذائف الهاون، استهداف للتركمان.

وقال نائب رئيس الجبهة، حسن توران، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، الأحد، إن "قذائف الهاون التي طالت قرية إمام زين العابدين، في قضاء داقوق، واستهدفت المدنيين، ما هي إلا ضمن سلسلة الأعمال التي تحاول تنفيذ أجندات سياسية لأطراف معروفة للجميع (لم يحددها) من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء".

ولا يزال "داعش"، يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.

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