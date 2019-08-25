"الجبهة"و"الجهاد" يدينان العدوان الإسرائيلي على لبنان وسوريا

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة الجهاد الإسلامي، الأحد، "العدوان الصهيوني" على لبنان وسوريا.

وقالت الجبهة في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "هذا العدوان الذي تتسع دائرته، ما كان ليتمّ لولا الدعم المطلق للعدو الصهيوني من قبل الإدارة الأمريكية، والتفكك العربي ومحاولات حرف الصراع في المنطقة، والتطبيع المتنامي".

ودعت الجبهة إلى "مواجهة شاملة ضدّ هذا الكيان (إسرائيل)، وعدم تمكينه من تحقيق أيّ مكتسباتٍ مادية على الأرض، وتوفير كل الإسناد لقوى المقاومة والممانَعة".

بدورها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، "العدوان" الإسرائيلي على لبنان، واعتبرته في بيان لها "عدوانا سافرا على الآمنين وعلى لبنان الشقيق حكومة وشعبا ومقاومة".

وأضافت: "هذا الاعتداء الآثم لن يفتّ من قوة المقاومة واستعدادها الدائم للدفاع عن شعبها في مواجهة الغطرسة الصهيونية".

وأكدت الحركة "وقوفها إلى جانب لبنان الشقيق ومقاومته، ضدّ أي عدوان صهيوني".

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وأدانت "الجهاد الإسلامي" في بيان آخر، قصف مقاتلات إسرائيلية لأهداف داخل الأراضي السورية.

وأضافت "من حق سوريا أن تدافع عن أرضها وتصد هذا العدوان الصهيوني الغاشم الذي يستهدف أرضها وشعبها".

ولفتت إلى أن "استمرار الاٍرهاب والعربدة والانتهاكات الصهيونية سيؤدي إلى زيادة التوتر وتفجر الأوضاع في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول في حزب الله اللبناني أن طائرة إسرائيلية مسيرة سقطت فجر، الأحد، وأخرى انفجرت في ضاحية بيروت الجنوبية، دون معرفة الأسباب.

وليلة السبت/الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، ‏‎إحباطه عملية خطط لتنفيذها ‎"فيلق القدس" الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية من سوريا.

وقال الجيش، في بيان، "أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في بلدة عقربا جنوب شرق دمشق".

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