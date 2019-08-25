الجيش الإسرائيلي يغلق المدخل الغربي لرام الله

أيسر العيس/ الخليج 365
أغلق الجيش الإسرائيلي، الأحد، المدخل الغربي لمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، ونصب حواجز عسكرية في شوارع مؤدية للمدينة، ما أدى لتكدس مئات المركبات الفلسطينية.
وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات إسرائيلية أغلقت الطريق المؤدية لقرى غربي رام الله، ومنعت المركبات من المرور، وشرعت في تفتيش دقيق لها.
كما شرعت تلك القوات في مداهمة محال تجارية في عدد من القرى غربي المدينة، وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة، وفق الشهود.
والجمعة، أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل مستوطنة يهودية، متأثرة بجروح أصيبت بها، جراء تفجير عبوة ناسفة قرب مستوطنة "دوليف" وسط الضفة.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" العبرية إن المستوطنة توفيت متأثرة بالجروح الخطيرة التي أصيبت بها.
وأصيب في التفجير مستوطنان، حسب الجيش الإسرائيلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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