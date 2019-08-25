بينهم رجل أمن.. وفاة 3 أشخاص إثر حادث مروع بـ #الباحة

صحيفة الخليج الالكترونية

أسفر حادث تصادم مروع، وقع ظهر اليوم، بين سيارتين على طريق جرب باتجاه الجعبة بمنطقة الباحة عن وفاة 3 أشخاص، بينهم رجل أمن.

وقال الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني: إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تَلَقّت بلاغًا في تمام الساعة 12:43 ظهر اليوم، عن حادث تصادم بين سيارتي “وانيت”، على طريق جرب باتجاه الجعبة.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه أربعة فِرَق إسعافية من الهلال الأحمر بقيادة يحيى صالح السياسي للموقع، وتَبَيّن وجود أربع إصابات منها ثلاث حالات وفاة، وإصابة خطيرة تم التعامل معها من قِبَل الفرقة الإسعافية؛ حيث تم نقلها لمستشفى العقيق.