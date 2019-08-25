تعرف على أعلى درجات الحرارة المسجّلة في المملكة اليوم

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، نشرة جوية رصدت فيها أعلى درجات الحرارة التي سُجلت في المملكة اليوم، بحسب المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات.

وأوضحت “الأرصاد” أن أعلى درجة حرارة سُجلت في مراصد الأحساء والخرج وعرعر، وهي 45° درجة مئوية، فيما سجّل مرصد القصيم 44° درجة مئوية.