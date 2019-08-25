هاشتاج "تسمحين له بالتعدد" يجتاح تويتر

تصدر اليوم هاشتاج "تسمحين له بالتعدد"، تريند تويتر السعودية، ولاقي الهاشتاج تفاعل كبير من المغردين والنشطاء داخل المملكة وخارجها، منهم من يؤيد السماح بالتعدد من وجهة نظر الشرع والدين، ومنهم من يعارض ذلك ويعتبره خيانة لشريك الحياة،وجاء تفاعل المغردين على الهاشتاج، ليشهد تويتر تنافس قوي وجدل واسع.



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