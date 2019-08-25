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بيروت - سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، فقد "تلقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتصالاً من وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، حيث جرى عرض تطورات الساعات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية".
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من جانبه، "شدد الرئيس الحريري على التزام لبنان بموجبات القرارات الدولية، لا سيما القرار 1701 ، منبها إلى مخاطر استمرار الخروقات الإسرائيلية لهذا القرار وللسيادة اللبنانية، ووجوب العمل على وقف هذه الخروقات".
وأكد سعد الحريري على "بذل كل الجهود من الجانب اللبناني لضبط النفس والعمل على تخفيف حدة التوتر".
وكان بيان صادر عن الجيش اللبناني قد ذكر إنه "بتاريخ 25 أغسطس/ آب، وأثناء خرق طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق منطقة معوض – حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، سقطت الأولى أرضا، وانفجرت الثانية في الأجواء متسببة بأضرار اقتصرت على الماديات"، وذلك حسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضاف البيان: "على الفور حضرت قوة من الجيش وعملت على تطويق مكان سقوط الطائرتين واتخذت الإجراءات اللازمة، كما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سقوط "طائرتين إسرائيليتين" ببيروت.. بومبيو يدعو الحريري لتجنب التصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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