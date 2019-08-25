جولة خليجية للوزير موريسون

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نصر المجالي: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آندرو موريسون سيبدأ جولة في الخليج تستغرق خمسة أيام لبحث الوضع في اليمن مع نظرائه في المنطقة.

وتهدف جولة الوزير موريسون التي تستمر خمسة أيام لتأكيد موقف المملكة المتحدة من الصراع المستمر في اليمن.

ومن المتوقع أن يلتقي خلال جولته الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبد الملك في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يجتمع موريسون أيضاً مع شخصيات سياسية إقليمية بارزة، من بينها وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير، وأمين عام وزارة الخارجية في سلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي.

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وسينتهز الوزير موريسون اجتماعاته الثنائية للتأكيد على التزام المملكة المتحدة بدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، والتأكيد مجددا على ما تقدمه المملكة المتحدة من مساعدات للمتضررين من الصراع.

وقال الدكتور موريسون: "هذا وقت مهم للقاء القيادات في المنطقة لمناقشة التزامنا المشترك بإنهاء الصراع في اليمن بطريقة سلمية.

واضاف: "لا يزال اليمن يواجه أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 24 مليون شخص إلى المساعدة. وستواصل المملكة المتحدة دعم المحتاجين من خلال توفير الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها من دواء وغذاء وماء.

وقال الوزير البريطاني: "ونحن عازمون في دعمنا لعمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيثس. فالحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا الصراع الرهيب.

وختم موريسون تصريحه قائلا: "زيارتي هي فرصة أيضاً لمناقشة عدد من القضايا الثنائية المهمة في مجالات مثل الأمن والدفاع وحقوق الإنسان."