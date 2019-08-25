دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ترامب يصدر أوامر لشركة ابل وشركات أخرى بالبحث عن بدائل للصين ظهر على التقنية بلا حدود.

انخفض سعر أسهم شركة ابل نتيجة للقرار الأخير الذي أصدره الرئيس الأمريكي ترامب والذي يلزم ابل وشركات أخرى بالبحث عن بدائل أخرى للصين.

يبدو أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستواجه تداعيات جديدة خلال الفترة القادمة، حيث أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار جديد لشركة ابل ومجموعة أخرى من الشركات الأمريكية للبحث عن بديل للصين، وذلك عقب قرار الصين بفرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية.

تواجه الشركات الأمريكية مشكلة جديدة نتيجة لتوتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتسعت تداعيات الحظر الأمريكي الذي اختص هواوي خلال الفترة الماضية نتيجة لقرار جديد للإدارة الأمريكية يلزم ابل والشركات الأمريكية بالبحث عن بدائل لموردي الصين.

ولقد كانت شركة ابل أولى الشركات التي تأثرت على أرض الواقع بهذا القرار، حيث انخفضت أسهم الشركة مباشرة عقب نشر ترامب لقراره الأخير في تغريدة على تويتر.

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أيضاً على الرغم من الأسلوب الذي يثير الجدل للرئيس الأمريكي في نشر وإصدار قراراته الهامة عبر التغريد على تويتر، إلا أن العديد من تغريدات الرئيس الأمريكي تركزت يوم الجمعه الماضي بشكل خاص على العلاقات الإقتصادية بين الولايات المتحدة والصين.

ومن بين تداعيات هذا القرار الجديد الذي سيؤثر بشكل كبير على الشركات الأمريكية خلال الفترة القادمة، وجود الكثير من المنشآت الصناعية التابعة للشركات الأمريكية في الصين، حيث من المتوقع وفقاً لهذا القرار أن تبحث الشركات الأمريكية عن مواقع أخرى لنقل عمل هذه المنشآت خارج الصين، وهو ما بدأت فيه ابل بالفعل.

يذكر أن هذا القرار الأخير لم يؤثر على أسهم ابل فقط، بل أنه أدى إلى إنخفاض أسهم كلاً من شركة كوالكوم وNvidia أيضاً، كما انخفضت أسهم ابل بشكل خاص بنسبة 4.6%.

المصدر

هذا الموضوع ترامب يصدر أوامر لشركة ابل وشركات أخرى بالبحث عن بدائل للصين ظهر على التقنية بلا حدود.