دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Lenovo تستعد للإعلان عن إصدار جديد من سلسلة Note في 5 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

تعقد شركة لينوفو مؤتمرها القادم في 5 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن إصدار جديد من سلسلة هواتف Note، ومن المتوقع أن يكون هاتف K10 Note هو الإصدار المنتظر الإعلان عنه.

قدمت شركة لينوفو هاتف K9 Note في شهر مايو بعد أن أطلقت الشركة هاتف K9 في أكتوبر من عام 2018، وقبل إنتهاء 2019 تستعد الشركة لإطلاق إصدار أخر من سلسلة هواتف Note يوم 5 من سبتمبر.

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ولقد أرسلت الشركة الدعوات الرسمية للقنوات الإعلامية بالفعل، والتي لا تقدم أي تفاصيل واضحة عن الإصدار المنتظر، إلا أن التوقعات تشير إلى أن لينوفو في طريقها للإعلان عن هاتف K10 Note.

المصدر

هذا الموضوع Lenovo تستعد للإعلان عن إصدار جديد من سلسلة Note في 5 من سبتمبر ظهر على التقنية بلا حدود.