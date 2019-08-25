"بدنا أولادنا".. حملة فلسطينية للمطالبة باسترداد جثامين محتجزة لدى إسرائيل‎

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل (غير حكومية)، ووزارة الإعلام الفلسطينية، عن إطلاق حملة شعبية وإلكترونية تحت عنوان "بدنا أولادنا"، للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزهم إسرائيل في مقابر الأرقام والثلاجات.

ودعا وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتب الإعلام الحكومي برام الله، الأحد، إلى "اعتبار السابع والعشرين من الشهر الجاري ليكون يومًا مفتوحًا للبث الإذاعي والتلفزيوني، لتغطية فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال"، والذي يصادف بعد غد الثلاثاء.

وأشار المحمود إلى ضرورة تسليط الضوء على قضية الجثامين المحتجزة، باعتبارها قضية وطنية يعاني منها الفلسطينيون منذ سنوات.

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بدوره، قال عضو الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سالم خلة، إن الفعاليات الوطنية ستشمل وقفات جماهيرية في مراكز المحافظات الفلسطينية، تزامنا مع حملة الكترونية تحت عنوان "بدنا أولادنا".

كما دعا وسائل الإعلام لتنظيم نشاط إعلامي مفتوح، إضافة لتخصيص يوم لمراكز التعليم للتعريف بقضية الجثامين المحتجزة، ومشاركة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم في الفعاليات.

وأضاف خلال المؤتمر:"الحملة الوطنية ستتواصل رغم العقبات التي تقف أمامنا، حيث تم حتى اليوم تحرير 121 جثمان شهيد وشهيدة من مقابر الأرقام، وما يزيد عن 180 مما يسمى ثلاجات الاحتلال".

وتحتجز إسرائيل في الثلاجات 51 شهيدًا فلسطينيًا منذ عام 2015، و253 بمقابر الأرقام منذ 1967، حسب الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.