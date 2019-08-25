"حماس" تدين "العدوان" الإسرائيلي على سوريا

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أدانت حركة "حماس"، الأحد، ما وصفته بـ"العدوان الصهيوني الإجرامي" على الأراضي السورية.

واعتبرت الحركة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، ذلك "إمعاناً في العنجهية الصهيونية المستمدة من الدعم الأمريكي اللامحدود، واستغلالا لحالة التشرذم العربية".

ودعت الأمة العربية والإسلامية "إلى توحيد صفوفها وتسخير مقدراتها لمواجهة هذا الإجرام الممنهج، والذي ينم عن أطماع توسعية وعقيدة همجية، ووقف أشكال التطبيع كافة مع العدو الصهيوني".

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وليلة السبت/الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، ‏‎إحباطه عملية خطط لتنفيذها ‎"فيلق القدس" الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية من سوريا.

وقال الجيش، في بيان، "أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في بلدة عقربا جنوب شرق دمشق".

وذكر أن الغارة "جاءت ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت في الأيام الأخيرة على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.