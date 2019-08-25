وزيرا خارجية الكويت وبولندا يناقشان الأوضاع بمنطقة الخليج

الكويت/ الخليج 365-

بحث وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، الأحد، مع نظيره البولندي، یاتزیك تشابوتوفیتش، تطورات الأوضاع بمنطقة الخليج.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، فإن وزير الخارجية استقبل اليوم الأحد تشابوتوفیتش والوفد المرافق له في زيارة رسمية للبلاد (لم تحدد مدتها).

وتناول الاجتماع "مجمل العلاقات الثنائیة الوثیقة التي تربط البلدین، وسبل تنمیتھا في مختلف المجالات".

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كما ناقش الطرفان "آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة والتطورات التي تشھدھا المنطقة والخليج".

واتفقا على "تعزیز أطر التعاون المشترك والتنسیق الفعال في سیاق عضویة البلدین غیر الدائمة في مجلس الأمن خلال العام 2019".

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية، وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

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