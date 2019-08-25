العاهل السعودي يبحث مع "غني" تطورات الأوضاع في أفغانستان

جدة/ الخليج 365-
بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، مع الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، تطورات الأوضاع في بلاده.
ووفق وكالة الأنباء السعودية فإن الملك سلمان استقبل اليوم في قصر السلام بجدة (غرب) الرئيس الأفغاني في زيارة رسمية للبلاد (لم تحددها).
وتم خلال المباحثات "استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، وآخر المستجدات في أفغانستان".
كما التقى الرئيس الأفغاني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، وفق المصدر ذاته.
وأشاد "غنى" باستضافة السعودية للمؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والأمن في أفغانستان الذي عقد في مكة المكرمة عام 2018.
ونوه بدعم منظمة التعاون الإسلامي المتواصل لبلاده ودورها الفاعل في تعزيز السلم والأمن.
وأكد الرئيس الأفغاني حرص بلاده على تطوير العلاقات مع منظمة التعاون الإسلامي والعمل معها في تنفيذ البرامج والمشاريع كافة، وخاصة البرامج الثقافية والاجتماعية في مكافحة التطرف والغلو والإرهاب.
بدوره، أكد العثيمين وقوف المنظمة مع أفغانستان لرفع مختلف التحديات التي تواجهها.
وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.
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