"فتح": مجهولون اقتحموا مقرا يتبع منظمة التحرير بغزة ونهبوا محتوياته

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365

قالت حركة "فتح"، الأحد، إن مجهولين اقتحموا مقر دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة، وحطموا ونهبوا محتوياته.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، عن مفوضية العلاقات الوطنية بالحركة قولها، في بيان صحفي، إن "مجهولين اقتحموا مقر دائرة شؤون اللاجئين الواقع في مدينة غزة، وحطموا ونهبوا محتوياته".

واستنكرت المفوضية "الاعتداء"، معتبرة أنه "يشكل استمرارا لنهج حركة حماس (التي تحكم قطاع غزة)، بالاعتداء على الشرعية والمؤسسات الوطنية الفلسطينية".

Advertisements

وطالبت المفوضية، كافة القوى والفصائل والمؤسسات والشخصيات الوطنية بالتحرك العاجل وإدانة "الاعتداء"، وتحميل "حماس" كامل المسؤولية عنه باعتبارها "سلطة الأمر الواقع".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية بغزة (تديرها حركة حماس) حول ما ورد في بيان "فتح".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.