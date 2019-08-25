لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل

بيروت/ ادوار حداد/ الخليج 365

يعتزم لبنان تقديم شكوى، لدى مجلس الأمن الدولي، ضد إسرائيل، على خلفية سقوط طائرتين إسرائيليتين بدون طيار بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فجر الأحد.

وطلب وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، من مندوبة بلاده لدى الأمم المتحدة، أمل مدللي، التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لـ "إدانة الخرق الاسرائيلي الخطير للسيادة اللبنانية"، بحسب بيان للخارجية.

وأكد باسيل في البيان الذي وصل الخليج 365 نسخة منه، "حرص لبنان على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وتمسكه بالاسقرار، والذي تقابله إسرائيل يوميا بخروقات متكررة تروع بها اللبنانيين وتهدد أمنهم".

ولفت إلى أن ذلك "لا يسقط حق لبنان في الدفاع عن السيادة الوطنية والقيام بما يلزم لصونها".

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وأشار بيان الخارجية أن "الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، زادت وتيرتها في الفترة الاخيرة، حيث بلغت 481 خرقا في شهرين".

وقالت إن "الخرق الاسرائيلي الذي نفذته طائرتان من دون طيار مجهزتان بقوة نارية، واستهدف العاصمة بيروت اليوم على علو منخفض مريب (..) يشكل خرقا جسيما للسيادة الوطنية واعتداء سافرا على لبنان وتهديدا جديا للاستقرار في المنطقة".

وفي وقت سابق اليوم، كشف مسؤول في حزب الله اللبناني أن طائرة اسرائيلية مسيرة سقطت فجر اليوم الأحد، وأخرى انفجرت في ضاحية بيروت الجنوبية، دون معرفة الأسباب.

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