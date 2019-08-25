عون: حادثة الطائرتين عدوان إسرائيلي سافر على سيادة لبنان

بيروت/ ادوار حداد/ الخليج 365

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن سقوط طائرتين إسرائيليتين بدون طيار بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، فجر الأحد، "عدوان سافر على سيادة لبنان وسلامة أراضيه".

وقال عون، في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، إن هذا الحادث "فصل جديد من فصول الانتهاكات المستمرة لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، ودليل إضافي على نيات إسرائيل العدوانية، واستهدافها للاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة".

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وأشار إلى أن "لبنان الذي يدين هذا الاعتداء بشدة سوف يتخذ الإجراءات المناسبة بعد التشاور مع الجهات المعنية".

بدورها، غردت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، على حسابها على تويتر، قائلة: "ندين بشدة سقوط الطائرتين الإسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية، والاعتداء المكشوف على السيادة اللبنانية بما يمثله من خرق فاضح للقرار 1701".

واستطردت "ما يدفعنا الى الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الشرعية وأجهزتها الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار عبر قرارات سياسية موحدة لمصلحة لبنان واللبنانيين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.