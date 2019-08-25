الحوثيون يعلنون استهداف تجمعات للجيش السعودي في نجران

اليمن /الخليج 365
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الأحد، إطلاق صاروخ باليستي على تجمعات للجيش السعودي في نجران، زاعمة سقوط عشرات القتلى والجرحى.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحي سريع، اطلعت عليه الخليج 365.
وقال سريع في البيان، إن "القوة الصاروخية للجماعة، أطلقت صاروخا باليستيا نوع نكال، على تجمعات الجيش السعودي والمخدوعين قبالة السديس بنجران"
وتحدث عن أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة عالية".
وقال المتحدث الحوثي إن "الضربة تمت بعد عملية استخباراتية دقيقه، حيث كان الجانب السعودي يحضر لزحوفات كبيره باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية (يتبعون الحوثيين) فى الحدود (اليمنية السعودية)".
ولم يصدر تعليق فوري من السعودية أو الجيش اليمني حول ما أعلنته جماعة الحوثي، حتى الساعة 11:00 تغ.
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/ حزيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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