بدء العمل في تطوير طريق العزيزية جنوبي #الرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، بدء العمل في تنفيذ مشروع تأهيل وتطوير المنطقة الأولى لطريق العزيزية من الطريق الدائري الجنوبي شمالًا إلى طريق النصر جنوبًا.
ويعد هذا المشروع “المرحلة الأولى” أحد مشاريع تأهيل وتطوير المحاور والطرق الرئيسية بمدينة الرياض.
وتأتي مشاريع المرحلة الأولى لتشمل طرق “التخصصي، والإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد، والطائف، والأمير مساعد بن عبدالرحمن، والعزيزية”.
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