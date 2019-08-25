ضبط مقيم مغربي سرق هواتف وأجهزة بـ360 ألف ريال في #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن القبض على مقيم (مغربي الجنسية / في العقد الخامس من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تسلله الى مجمعين تجاريين للاتصالات أحدهما بحي اليرموك شرق العاصمة الرياض والآخر بحي الياسمين شمال العاصمة، والاستيلاء على مجموعةٍ كبيرة من الهواتف النقالة والأجهزة الذكية والإلكترونية تقدر قيمتها ب(360.000) ريال, وتم التحفظ على مبالغ مالية تجاوزت (93.000) ريال عُثر عليها بحوزته ، وأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بما نسب إليه,حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية.

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